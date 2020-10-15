Kerkük'te uyuşturucu operasyonu

AA

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinin girişindeki kontrol noktalarından birinde durdurulan özel araçta 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini söyledi.

Kemal, aracın sürücüsünün gözaltına alındığını ve ilk sorgusunda kurye olduğunu itiraf ettiğini aktardı.

Iraklı yetkili ayrıca araca el konulduğunu ve yapılan resmi işlemlerin ardından gözaltına alınan sürücünün mahkemeye sevk edildiğini belirtti.