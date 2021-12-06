Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'te saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı

AA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün Altunköprü nahiyesi yakınındaki Kara Salim köyüne terör örgütü DEAŞ'ın saldırı düzenlediği ifade edildi.

Saldırının bölgedeki Peşmerge'ye ait 3 ayrı gözlem noktasına yönelik olduğu belirtilen açıklamada, bunun sonucunda 2 Peşmerge'nin öldüğü ve 4 Peşmerge'nin de yaralandığı kaydedildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, saldırıdan sonra bölgede operasyon başlatıldığı dile getirildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, terör örgütüne karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.