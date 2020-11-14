Kerkük'te Telaferli Türkmen iç göçmenlerin kaldığı Yahyava Kampı kapatıldı

Kerkük'ün güneydoğusundaki Yahyava Kampı'nda bulunan 334 Telaferli Türkmen aile evlerine geri döndü.
Yahyava Kampı Müdürü Şuayip Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göç ve Göçmenler Bakanlığının talimatıyla Yahyava Kampı'nın kapatıldığını söyledi.
Kamptaki 334 ailenin Telafer ve Telafer'e bağlı İyaziye nahiyesine döndüklerini belirten Kasapoğlu, göçmenlerin dönüş masraflarının tamamının Göç ve Göçmenler Bakanlığı tarafından karşılandığını aktardı.
- Göçmenler evleri onarılmadan gönderildiler
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Ali Mehdi, Yahyava Kampı'nın plansız ve programsız bir şekilde kapatıldığı eleştirisinde bulundu.
Mehdi, göçmenlerin, Telafer ilçesi ve İyaziye nahiyesi yeniden imar edilmeden, kullanılmaz haldeki evlerine gönderilmesinin yanlış olduğunu ifade etti.
Bölgelerine giden insanların açıkta kaldıklarını ve altında barınacak çatıları bile olmadığını dile getiren Mehdi, kampları kapatmakta acele eden hükümetin insanların hayatını hiçe saydığını kaydetti.
- Türkmenlere en çok yardım Türkiye'den geldi
Yüzlerce Türkmen ailenin yıllarca yaşadığı kampın Türkiye'nin katkılarıyla kurulduğunu hatırlatan Mehdi, Türk Kızılay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA),Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 6 yıldır aralıksız şekilde yardımlarını sürdürdüğünü anlattı.
Haziran 2014'te Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u ele geçiren DEAŞ, ardından Salahaddin ve Enbar'da da hiçbir askeri direnişle karşılaşmadan kontrolü sağlamıştı.
Terör örgütü DEAŞ'ın kentleri ele geçirmesinin ardından evlerini terk ederek iç göçmen durumuna düşen çok sayıda Iraklı daha güvenli kentlere geçerek kamplara yerleşti.
Irak ordusu söz konusu bölgelerin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması için operasyon başlatmış ve eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu
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