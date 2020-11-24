Kerkük'te Kovid-19 vaka sayısındaki artış endişeye neden oluyor

AA

Kerkük Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte Kovid-19 vaka sayısının giderek arttığı ve günlük ortalama 200'ün üzerinde yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemlere rağmen vaka sayısındaki artışın endişe verici olduğu aktarıldı.

Kerkük'te koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masasının mevcut olumsuz gelişmelere müdahale etmesinin önemine vurgu yapıldı.

Önlem hususunda vatandaşların ihmalkarlıkları olduğuna işaret edilen açıklamada, maske takma, sosyal mesafe ve hijyen gibi başlıca tedbirlere uyulmadığı ifade edildi.

Açıklamada, dünya genelinde olduğu gibi Irak ve Kerkük'ün de Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisi altına girmesinden endişe duyulduğu bildirildi.

Irak Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 537 bin 457'ye çıkarken, toplam can kaybı da 12 bine dayandı.