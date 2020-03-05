AA

Kerkük'te koronavirüs nedeniyle cuma hutbesinin süresi kısaltıldı



- Cuma hutbelerinin süresi 1 saatten, 10 dakikaya indirildi

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybetmesi ve hastalık riskinin artması üzerine Kerkük kentindeki cuma hutbe süreleri kısaltıldı.

Kerkük'teki Sünni Vakfı Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs nedeniyle kentteki cuma hutbelerinin süresinin bir saatten, 10 dakikaya indirildiği ifade edildi.

Açıklamada, kadın ve çocukların camilere gitmelerinin yasaklandığı, erkelere de maske takma zorunluluğu getirildiği vurgulanarak, yarınki hutbenin konusunun da virüse yönelik tedbirler olacağı kaydedildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe vilayetlerindeki cami ve kiliselerde cuma hutbeleri dahil her türlü toplu ibadetin yeni bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirmişti.

Ülkedeki Şiilerin dini otoritesi Ali es-Sistani'nin siyasi mesajlarının okunduğu Kerbela'daki cuma hutbesi de iptal edilmişti.

Irak'ta dün yeni tip koronavirüs nedeniyle farklı vilayetlerde 3 kişi hayatını kaybetmişti.