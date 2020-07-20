Kerkük'te İran'a yakın Bedir Tugayları binasına bombalı saldırı

AA

Kerkük polis yetkilisi Necdet Vendavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bedir Tugayları Kerkük bürosuna bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Vindavi, henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce binanın önündeki kaldırıma bir poşet içinde bırakılan bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını ifade etti.

Saldırıda olay anında yoldan geçen bir sivilin yaralandığını aktaran Vindavi, ayrıca bombanın büroda hasara yol açtığını kaydetti.

Vindavi, emniyet güçlerinin saldırının düzenlendiği bölgede geniş çaplı inceleme başlattığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını sözlerine ekledi.



