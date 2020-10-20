Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi bürosuna saldırı

AA

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada kimliği belirlenmeyen kişilerce büroya el bombası ve molotof kokteyliye saldırı düzenlendiğini söyledi.Saldırıda can kaybının olmadığı bilgisini veren Kemal, saldırı sonucu çıkan yangında büroda maddi hasar oluştuğunu kaydetti.Kemal, olaya ilişkin Altunköprü polis karakolunun soruşturma açarak faillerin izini sürmeye başladığını ifade etti.Irak Türkmen Cephesi Zeki İbrahim, ITC bürosuna saldırıya dikkati çekerek merkezi yönetimden Kerkük'e güvenlik desteğini artırmasını talep etti.Saldırının kim ya da kimler tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgisi olmadığını aktaran İbrahim, bölgede sorun ve etnik gruplar arasında kargaşa yaratmak isteyenlerin olduğunu dile getirdi.