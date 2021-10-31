Kerkük sınırında DEAŞ saldırısı: 2 ölü

AA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY), Güvenlik Ajansına bağlı anti terör güçleri, peşmerge güçlerine yapılan saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, DEAŞ'ın Kerkük sınırında gerçekleştirdiği saldırıda 2 peşmergenin öldüğü duyuruldu.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

AA'nın haberine göre; Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.