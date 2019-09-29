Kerki Solfej'in Harbiye konserleri bu akşam Sıla ile start verecek

Harbiye'de Sıla'nın sonrasında ise 1 Ekim’de gazino konseptiyle büyük beğeni toplayan Ayta Sözeri sahneye çıkacak. En sevilen şarkıları kendi yorumuyla söyleyecek olan Ayta Sözeri, dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Kerki Solfej'in Harbiye maratonunda Ayta Sözeri'den sonra Mabel Matiz, 2-3 Ekim’de iki gün üst üste hayranlarıyla buluşacak. 7 Ekim akşamı ise senfonik konseriyle büyük beğeni toplayan Mor ve Ötesi Harbiye'de sevenleriyle buluşacak.

Kerki Solfej'in müzik dolu Harbiye akşamlarına Tolga Çevik, gösterisiyle bir günlük komedi arası verecek ve 8 Ekim'de Harbiye'den kahkaha sesleri yükselecek.

Sevdalım Hayat ile uzun aradan sonra yeniden bir konser serisiyle sahnelere dönen Zülfü Livaneli ve Sevdalım Hayat ekibi ise 9-13-14 Ekim akşamı Harbiye sahnesinde yeniden en güzel Livaneli şarkılarını seslendirecekler.

Rock müziğin sevilen grubu Duman ise 10 Ekim akşamı şarkılarını seslendirecek. Kerki Solfej'in Harbiye konserlerinin kapanışını ise 15 Ekim’de pop müziğin en sevilen isimlerinden Kenan Doğulu yapacak.