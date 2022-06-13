Kerkenes Harabeleri'nde 2022 yılı kazı çalışmaları başladı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyü yakınlarında Kerkenes Harabeleri olarak da bilinen Pteria Antik Kenti'nde 2022 yılı kazı çalışmaları başladı.
Vali Ziya Polat, bölgede incelemelerde bulunarak kazı başkanı Prof. Dr. Scott Branting'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Burada gazetecilere açıklamada bulunan Polat, yiğitler şehri Yozgat'ın tarihi merkezlerinden Kerkenes Harabeleri'nde kazı çalışmasının başladığını söyledi.
Polat, uzun yıllar devam eden kazının daha da süreceğini ifade ederek, "Toprağın altındakini çıkarmak için biraz daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Burası Frig medeniyetinin önemli yerleşim yerlerinden birisi. Döneminin en büyük yerleşim yeri. Onun için burayı turizme kazandırmamız lazım" dedi.
Yozgat'ın sadece doğasıyla değil, tarihi güzellikleriyle de ön planda olduğuna değinen Polat, şöyle konuştu:
"Önümüzdeki günlerde Tavium Antik Kenti'nde de kazı çalışmalarına başlayacağız. Oradan da beklentimiz var. Özler Antik Kenti var, orası ile ilgili MTA'dan rapor bekliyoruz. Biz yer altındakilerini yer üstüne çıkarıp insanımıza ve insanlığa göstermek için elimizden gelen desteği vereceğiz. İnşallah ilerleyen yıllarda buralarda turistleri ağırladığımız, onların ekonomik girdi sağladığı, vatandaşlarımızın turizmle birleştiği dönemi hep beraber gözlüyoruz."
Kazı başkanı ABD'li Prof. Dr. Scott Branting de kazı çalışmalarının 18 Temmuz'a kadar süreceğini belirtti.
Bölgede kazının 30 yıldır sürdüğünü anlatan Branting, "Yapılan jeofizik araştırmalarda antik şehirde 4 bin 500 bina belirlendi. 50 kişilik ekiple çalışıyoruz. Kazı çalışmalarına birçok ülkeden de ekipler katılıyor" ifadelerini kullandı.
Avustralya'dan gelen arkeoloji öğrencisi Diana Kazemi ise kazı alanında yer alan odalarda çalışma yaptıklarını aktardı.
Milattan önce 600 yıllarında demir çağında medeniyetlerin yaşadığı Pteria Antik Kenti'nin, çevresindeki 7 kilometrelik sur duvarı ve 2,5 kilometrekarelik yerleşim alanıyla dönemin en büyük yerleşim yeri olduğu tahmin ediliyor.
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