5 ay önce seyahat ettiği uçağın tuvaletinde çektiği müstehcen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kerimcan Durmaz, Newyork'ta lokanta kuyruğunda beklerken cep telefonundan kamerasında görüntülendi.

OTURDUĞU SİTEDE İSTENMEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Sosyal medyada belden aşağı söylem ve vulgar esprileriyle öne çıkmaya çalışan Kerimcan Durmaz'ın en son skandal paylaşımın ardından İstanbul'daki sitede istenmediği iddia edilmişti. New York'taki lokanta kuyruğunda görüntülen Durmaz'ın rahat tavırları dikkat çekti.

ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLERLE BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Bilindiği gibi Durmaz, bir seyahatte uçağın tuvaletinde çektiği skandal görüntüleri yanlışlıkla sosyal medyada paylaşmış ve büyük tepki toplamıştı. Durmaz, daha sonra 'özür' adı altında yaptığı açıklamada görüntüleri avukatına göndereceği yerde yanlışlıkla sosyal medyada paylaştığını iddia ederek tuhaf bir gerekçelendirme yapmıştı.