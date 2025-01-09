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        Haberler Magazin Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz edildi - Magazin haberleri

        Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz edildi

        Dün yasa dışı bahise teşvik suçlamasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın avukatı, tutukluluğa itiraz dilekçesi verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 11:26 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:26
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        Tutukluluğuna itiraz edildi
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        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; dün yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın avukatı, tutukluluğa itiraz dilekçesi verdi.

        "SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM" DEMİŞTİ

        Kerimcan Durmaz, hakkındaki suçlamaları reddetmişti. İddialara konu olan sahnede bulunan kişinin kendisinin olduğunu belirten Durmaz; "Bu mekân Malta'da yer alan eğlence mekânıdır. Ülkede bulunan en işlek yerlerden birisi olan barlar caddesinde bulunmaktadır. Bu mekâna gelirken her zaman yaptığım gibi sadece DJ performansı sergilemek için gittim. Anlaştığımız kişilerin bu işi yaptıklarından habersizdim. Zaten bilseydim gitmezdim. Sahneye çıktığımda arkamda bulunan led ekranda Kerimcan Durmaz logosu bulunmaktaydı. Bunun sahne öncesi bu şekilde olması gerektiğini yetkililere bildirmiştim. Fakat ben sahnemi yaptığım sırada arkamda bulunan led ekranda bahis reklamı dönmüş, bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim. Kendi profilimde sahnede bulunduğum görselleri paylaşırken bu reklamların olmamasına çok dikkat ettim. Kendi hesabımdan bet veya bahis reklamı kesinlikle yapmadım. Menajerim Tayfun Fişek, eğlence mekânında bulunan yetkililerle irtibata geçmesi üzerine buraya giderek sahne aldım. Bağlantıları o kurmuştur. Kendisinin de bet veya bahis reklamlarında haberdar olmadığını düşünüyorum. Zaten haberi olmuş olsa beni o mekâna kesinlikle yollamazdı. Ben de sahne almazdım zaten. Kasım ayının ilk haftası Malta ülkesine hem vlog çekmek hem de anlaşmış olduğum mekânda sahneye çıkmak için Samet Demirok isimli arkadaşımla gitmiştim. Havalimanından orada bulunan bir kişi bizi alarak otele ulaşmamızı sağladı. Akabinde eğlence mekânına gittik ve ben sahne aldım. Sahne çıkışı otele dönerek ertesi gün havalimanından Türkiye'ye giriş yaptım. Bu süre zarfında orası ile alakalı iletişim kurduğum yetkili kimse olmadı" diye konuşmuştu.

        Tutuklandılar
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        #Kerimcan Durmaz

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