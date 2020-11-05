Kerimcan Durmaz: Burada herkes silahlanmış durumda - Magazin haberleri

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Yaşamını Amerika'da sürdüren Kerimcan Durmaz, Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık mücadelesi sonrasında ülkede karışıklık çıkacağı yönündeki söylentilerden sonra harekete geçti.

Durmaz, evine erzak alışverişi yapmak için markete gitti. Bulunduğu eyaletle ilgili bilgi veren ve konuyla ilgili konuşan Kerimcan Durmaz, herkesin seçim sonuçlarını beklediğini dile getirdi.

Durmaz, Instagram üzerinden yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

Burada olayların patlamasına birkaç saat kaldı. Biliyorsunuz ki bugün burada seçim var. Trump kazansa da kazanmasa da kaos çıkacağı söyleniyor. O yüzden erzak almak için markete geldik. Nereden baksanız 10 gün sokağa çıkamayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü burası korkunç. Burada silah legal ve herkes silahlanmış durumda.

Telaşla marketten alışveriş yapan Kerimcan Durmaz, "Hangi amaçla ve neden bilmiyorum. Anlamsız" diyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

Durumlar karışık biz de tedbirimizi alıp evimizde sakin sakin her şeyin durulmasını bekleyeceğiz.

Öte yandan halkın yeni başkanını belirleyeceği seçimde Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump arasındaki seçim mücadelesi hala devam ediyor.