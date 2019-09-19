Gerçekten bugün kahkahalar içerisinde uyandım. Artık midem bulanıyor bu yapılan haberlerden. Aslı, gerçeği olmayan şeylerden... Ben sadece ufak bir tatil ve eğitim için buraya geldim ama çok başka şekilde konuşuluyor. İtibar etmeyiniz efendim.