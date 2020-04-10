10 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suç duyurusu dilekçesinde, Kerimcan Durmaz'ın paylaşımı kendi hesabının hikaye kısmında yaptığını belirtilerek, "Hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak tarzda, toplumumuzun yaşlı kesimine karşı hakaretler içeren, onlara karşı toplumumuzun yaşlı kesimine karşı hakaretler içeren, onlara karşı toplumun diğer bölümünü provoke eden bir video paylaşılmıştır" denildi.
Instagram'da özellikle genç nüfusun yoğun olduğu üç milyondan fazla takipçisi olan ve daha önce de müstehcen paylaşımları nedeniyle yargılandığı, ancak Durmaz'ın eylemlerine pervasızca devam ettiği belirtilen dilekçede, Kovid-19 salgını sebebiyle devlet tarafından 60 yaş ve üzeri nüfus ölüm tehlikesi altında olduğundan sokağa çıkma kısıtlaması devlet tarafından getirildiği anlatıldı.
Bu kısıtlamaya rağmen zaman zaman bazı yaşlı insanların sokağa çıktıkları görüldüğü ve bazı gençler tarafından saygı kurallarına aykırı tarzda yaşlı insanların uyarıldığı, bunun da toplumun tüm kesimlerinde tepki çektiği vurgulandı.
Dilekçede, Kerimcan Durmaz'ın terbiye sınırlarını aşar şekilde, sözler sarf ettiği ve ardından aracının yanında cinsel motifler taşıyan birtakım hareketler yaptığının görüldüğü de kaydedildi.
"YAŞLI NÜFUSA KARŞI GENÇ NÜFUSU KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETTİ"
Dilekçede, "Şüphelinin toplumumuzdaki yaşlı nüfusa karşı genç nüfusu kin ve düşmanlığa tahrik ettiğinin apaçık görüldüğü, daha önce genç nüfusun bir bölümü tarafından yaşlılara karşı birtakım uygunsuz tepkiler verildiği ve bunun televizyonda haberlere dahi konu olduğu düşünüldüğünde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin de söz konusu olduğu" ifade edildi.
Kerimcan Durmaz hakkında TCK'nin 216/1.maddesinde yer alan "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılarak cezalandırılması talep edildi.
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