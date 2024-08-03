Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Tümosan Konyaspor
        KON
        0
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        0
        Sivasspor
        SVS
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Haberler Spor Futbol Kerim Frei'ın yeni adresi Elazığ! - Futbol Haberleri

        Kerim Frei'ın yeni adresi Elazığ!

        Süper Lig'de birçok takımda forma giyen tecrübeli futbolcu Kerim Frei, 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 18:54 Güncelleme: 03.08.2024 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kerim Frei'ın yeni adresi Elazığ!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş ve Başakşehir formalarını terleten ve son olarak Manisa FK'da forma giyen Kerim Frei'ın yeni adresi belli oldu.

        30 yaşındaki futbolcu, 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor ile anlaşmaya vardı.

        Kerim Frei, Manisa FK'da 25 maçta 1 gol ve 3 asist üretmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        İsrail yine sivilleri vurdu
        İsrail yine sivilleri vurdu
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        İşte dev derbinin 11'leri!
        İşte dev derbinin 11'leri!
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Bu gıdalar saç uzatıyor!
        Bu gıdalar saç uzatıyor!
        Cihangir'de 3 kadına saldırı: 2 şüpheli gözaltında
        Cihangir'de 3 kadına saldırı: 2 şüpheli gözaltında
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Dünyanın ilk mekanik yapay kalp nakli gerçekleştirildi
        Dünyanın ilk mekanik yapay kalp nakli gerçekleştirildi
        Ersu Şaşma finalde
        Ersu Şaşma finalde
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Paris neden daha az maliyetli?
        Paris neden daha az maliyetli?
        Habertürk Anasayfa