Kerim Frei'ın yeni adresi Elazığ!

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Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş ve Başakşehir formalarını terleten ve son olarak Manisa FK'da forma giyen Kerim Frei'ın yeni adresi belli oldu.

30 yaşındaki futbolcu, 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor ile anlaşmaya vardı.

Kerim Frei, Manisa FK'da 25 maçta 1 gol ve 3 asist üretmişti.