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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kerevitaş'tan 6 ayda 10.8 milyar TL ciro - İş-Yaşam Haberleri

        Kerevitaş'tan 6 ayda 10.8 milyar TL ciro

        Yıldız Holding markalarından Kerevitaş 2024'ün ilk 6 ayında 10.8 milyar TL ciro elde etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 16:26 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:26
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        Kerevitaş'tan 6 ayda 10.8 milyar TL ciro
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        Dondurulmuş gıda ve yağ sektöründe faaliyet gösteren Kerevitaş’ın, 2024’ün ilk yarısındaki cirosu 10,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin ilk 6 aylık dönemde brüt kârı ise 132,5 milyon TL artarak 2,3 milyar TL oldu. Kerevitaş, bu dönemde gerçekleşen 1 milyar TL’lik ihracat gerçekleştirdi

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Kerevitaş markalarından SuperFresh, ilk 6 ayda yüzde 41 ciro payı ile sektördeki liderliğini korudu. Yağ pazarında en çok tüketilen ve en sadık tüketiciye sahip markası Ülker Bizim Yağ yüzde 34,8’lik, Ülker Teremyağ ise yüzde 55,5’lik ciro payı ile pazar liderliğini sürdürdü.

        "60'I AŞKIN ÜLKEYE İHRACAT"

        Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, 2024’ün ilk 6 ayına ilişkin finansal sonuçlarının sürdürülebilir başarı hedeflerini güçlendirdiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

        “Kerevitaş olarak güçlü finansal performansımızı bu yıl da sürdürüyoruz. Yurt içinde en çok haneye ulaşan güçlü markalarımızla sektör liderliğimizi korurken, yurt dışında da 6 kıtada 60’ı aşkın ülkeye yaptığımız ihracatla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda stratejik kanal kategori bakış açımız doğrultusunda satış gelirlerimizdeki artışı sağlarken, tüketicilerimiz ve müşterilerimizin değişen beklenti ve ihtiyaçlarına yüksek kaliteli ürünlerimizle yanıt veriyoruz. Operasyonlarımızın her aşamasında verimliliği gözetirken değer zincirimizi uçtan uca kapsayan bir anlayışla, geniş ekosistemde dönüştürücü bir rol üstlendiğimizin bilinciyle çalışıyoruz. Sorumlu üretim anlayışımızla gıdanın sürdürülebilirliğini sağlamayı en büyük önceliğimiz olarak görüyor, sürdürülebilir gıdanın yarını için çalışıyoruz.”

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