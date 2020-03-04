04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dondurulmuş gıda ve margarin pazarının önemli şirketlerinden Kerevitaş, 2019 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı. Kerevitaş açıklamasına göre, şirketin 2019 yılı konsolide cirosu, yüzde 3 artışla 2,5 milyar TL olarak gerçekleşti.
Piyasa değerine göre Yıldız Holding'in halka açık ikinci büyük gıda şirketi olan Kerevitaş'ın geçen yıl 343,6 milyon TL olan faiz amortisman vergi öncesi karı (FAVÖK) 379,3 milyon TL'ye çıkarken, FAVÖK marjı yüzde 15,2 olarak gerçekleşti. Bu sonuçlarla konsolide FAVÖK marjındaki iyileşme 100 baz puan oldu.
Kerevitaş'ın, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi'nde 2019'da FAVÖK marjı yüzde 18,9 olarak gerçekleşirken, Yağ İş Biriminin FAVÖK marjı yüzde 13,5 oldu. Bu sonuçlarla Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi'nin FAVÖK marjındaki iyileşme 340 baz puan olurken, Yağ İş Biriminin FAVÖK marjı geçen sene ile aynı kaldı.
MALİYET VE FİYAT DENGESİNİN DOĞRU YÖNETİLMESİ KARLILIĞA KATKI SAĞLADI
Açıklamaya göre, 2019 yılında satış kanalının, ürün portföyünün maliyet ve fiyat dengesinin doğru yönetilmesi sonucu satış hasılatı artışının üzerinde faaliyet karı büyümesi ve kar marjı artışları gerçekleştirildi.
Gerek yağ gerekse dondurulmuş gıda ve konserve iş biriminde sunulan yenilikler müşterilerin beğenisini kazanarak hane penetrasyonunu artırdı, SuperFresh, Bizimyağ ve Teremyağ olmak üzere ana markaların liderliğini pekiştirdi.
Kerevitaş dondurulmuş gıda kategorisinde yüzde 56, yağ grubunda ise markalı pazarda yüzde 66 pazar payıyla yılı pazar lideri olarak kapattı.
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