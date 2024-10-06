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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Kerem Yavaş: Üzgünüz, ama oyunumuzdan memnunuz - ikas Eyüpspor Haberleri

        Kerem Yavaş: Üzgünüz, ama oyunumuzdan memnunuz

        Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Konyaspor'a deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada "Üzgünüz, ama oyunumuzdan memnunuz. Sadece anları ve detayları hallettiğimiz zaman daha iyi olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 16:44 Güncelleme: 06.10.2024 - 16:44
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        "Üzgünüz, ama oyunumuzdan memnunuz"
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        Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup oldu.

        Maç sonu basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Kazanmak için hazırlandığımız, kazanmayı da hak edecek oyunu oynadığımız, oyunun büyük bir bölümünde bir karşılaşma sonrası maalesef basit bir şekilde elimizdeki maçı Konyaspor'a verdik. Onun için gerçekten üzgünüz. Maçın ilk 70 dakikası hatta gol yediğimiz 72. dakikada kadar oyunu kontrol eden, oyunu domine eden, oyunun ritmini, yönünü belirleyen bir Eyüpspor vardı. Bu ciddi bir deplasman oyunu, skoru da bulduk. Sonrasında maalesef çok basit ayağımızdaki topu rakibe vererek ki Konyaspor'un bize karşı sadece kontrataklardan ve duran toplardan etkili olabileceğini biliyorduk. Maalesef bu basit hata sonrası kalemizde gol yedik. Ondan sonraki süreç tamamen bir fiziksel teknik veya taktik başlıklarla değerlendirilebilecek, tamamen işin psikolojik tarafı ev sahibi takıma geçti skoru bulduktan sonra. 7-8 dakika tekrar üzerimize gelmeye başladılar; ama burada da ciddi pozisyon vermeden bu süreci de iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Sonrası tekrar oyunun kontrolünü ele aldık. Maçı berabere biteceğine üzüleceğimiz anlarda maalesef çok basit bize yakışmayan bir yerde, bir anda, duran toplarda çok etkili olan bir takıma karşı faul verdik. Onlar da bunu değerlendirdi ve kazandılar. Üzgünüz, ama oyunumuzdan memnunuz. Sadece anları ve detayları hallettiğimiz zaman daha iyi olabileceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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