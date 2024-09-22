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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Kerem Yavaş: Puan almayı hak ettik - ikas Eyüpspor Haberleri

        Kerem Yavaş: Puan almayı hak ettik

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, puan almayı hak ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 23:29 Güncelleme: 22.09.2024 - 23:29
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        Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "PUAN ALMAYI HAKETTİK"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, "Maçın favorisi Beşiktaş'tı. Rakibimiz bu sene iyi başlangıç yapan, hedeflerine iyi ilerleyen bir ekip. Kaliteli oyuncuları var ve iyi bir teknik adamla anlaştılar. 2 Avrupa ve 5 lig maçını baz aldığımızda iyi sonuçlar elde ettiler. Bizim için iyi bir test maçıydı. Maç öncesinde kendi oyunumuzdan ödün vermeden oynayacağımızı söylemiştik. 90 dakikaya bakınca böyle oynadığımızı söyleyebiliriz. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Beşiktaş'ı zorladığımızı, puan almayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bu oyun önümüzdeki haftalar için referans olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Yavaş, siyah-beyazlı takıma UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile yapacağı maçta başarılar diledi.

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