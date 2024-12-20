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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Kerem Yavaş: Fenerbahçe'ye karşı 1 puan da bizim için önemli - ikas Eyüpspor Haberleri

        Kerem Yavaş: Fenerbahçe'ye karşı 1 puan da bizim için önemli

        Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Fenerbahçe'ye karşı savunmada iyi performans sergilediklerini belirterek, "Kazanmaya yakın olduğumuz maçta Fenerbahçe'ye karşı 1 puan da bizim için önemli" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 23:40 Güncelleme: 20.12.2024 - 23:40
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        "Fenerbahçe'ye karşı 1 puan da önemli"
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        Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşırken sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, “Kazanmak için planlarımızı yaptık. Maalesef berabere bitirdik. Süper Lig'e çıktığımızda sezon başında özellikle genel planlar, hem kendi takımımızla nasıl mücadele edeceğimiz hem de ayakta duracağımıza yönelikti. 17. hafta itibarıyla genel olarak başarabileceğimizi ispatladık. Şu anda 4. sıradayız. Dört büyük takımla da oynadığımız futbol ve aldığımız sonuçlar planımız dahilindeydi. Bugün de onlardan biri, Fenerbahçe karşısında şampiyonluk parolasıyla kurulmuş takıma karşı zorlu mücadele verdik. Oyuncu kalitesi, fiziksel yapının gerçekliğinde oyunculara sahipler. Kompakt bir bütün halinde sadece 1-2 başlıkla hücum edebileceği, Amrabat'ın blok dışına çıkıp kullanacağı uzun pasları iyi savunduk merkezi de kapattık. Savunmada iyi bir performans sergiledik. Hücumda ise kazanacağımız toplarla etkili olabileceğimiz ataklara hazırlanmıştık. Golü de öyle attık. Yaptığımız hamleleri doğru dakikalarda yaptığımızı düşünüyoruz. Kazanmaya yakın olduğumuz maçta Fenerbahçe'ye karşı 1 puan da bizim için önemli" diye konuştu.

        "LİGDE 45 PUANA ULAŞANA KADAR HEDEFİMİZ DEĞİŞMEYECEK"

        Eflatun-sarılı takımın hedefleriyle ilgili soruya Yavaş, şu yanıtı verdi:

        "Hedefimiz hala aynı, hedefimize ulaşmış değiliz. Ligde kalma puanını 45 olarak görüyoruz. 45 puana ulaşana kadar hedefimiz değişmeyecek. Ne kadar erken ulaşırsak, hedefimizi değiştirebiliriz. Onu süreç gösterecek."

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