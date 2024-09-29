Kerem Yavaş: 6 puan değerinde galibiyet diyebiliriz

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup eden Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, karşılaşmayı değerlendirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yavaş, puan cetvelinde rakip olarak gördükleri bir takımla karşı karşıya geldiklerini belirtti.

"6 PUAN DEĞERİNDE GALİBİYET"

Kazanmak zorunda oldukları bir maça çıktıklarını dile getiren Yavaş, "Bu maçın bizim için önemli çoktu. Ligde hedef bakımından bizim direkt rakibimizle oynadık. Evimizde kazanmamız çok önemliydi. 6 puan değerinde galibiyet diyebiliriz. Son 6 haftaya baktığımızda iyi oynadığımızı ama bunun karşılığını alamadığımızı düşünüyorduk. Bugün de bu 3 puanı kazanmak zorundaydık ki oradaki kayıpların telafisi olsun. Bunu başardık çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Maça kötü başladıklarını ve oyuna tutunamadıklarını anlatan Yavaş, şunları kaydetti:

"Öne geçmemize rağmen hak ettiğimiz bir golü kalemizde gördük. Hiç memnun olmadığımız bir 45 dakika oynadık. Eksiğimizi biliyorduk, bunu oyunculara iyi aktardık ve başka değişikliğe gerek duymadık. 2. yarıya başladığımızda oyuncularımız isteğimizi daha iyi uyguladılar. Oyun tarafımıza döndü, skoru da bulduk. Son 10 dakika mani olamadığımız skoru koruma psikolojisi ile takım geri çekildi ve pozisyonlar buldular. Sonuç olarak kazanmayı bildik, bu bizim için önemliydi."