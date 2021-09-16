UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde İtalyan ekibi Lazio ile karşılaştı. Teknik Direktör Fatih Terim son oynadıkları Trabzonspor karşılaşmasının 11’ine göre Lazio karşısında 2 değişiklik yaptı. Terim, Christian Luyindama ve Emre Kılınç’ın yerine Marcao ve Taylan Antalyalı’ya görev verdi.
MARCAO BEŞ MAÇ SONRA SAHADA
Brezilyalı futbolcu Marcao, GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı fiziki müdahaleden sonra hem idari hem para cezası almıştı. Marcao 5 maç sonra sahadaki yerine aldı. Terim, 25 yaşındaki futbolcuya Lazio mücadelesinde 11’de görev verdi.
Galatasaraylı taraftarlar mücadele öncesinde Kerem Aktürkoğlu'na tezahüratta bulunarak bütün takımı alarak tribünlere çağırdı. Marcao da taraftarların olduğu tarafa geçerken, Kerem'in yanına giderek beraber tribünlere el salladılar ve birliktelik mesajı verdiler.
CICALDAU VE MORUTAN AVRUPA'DA İLK KEZ
Galatasaray yaz transfer döneminde transfer ettiği Rumen futbolcular Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan, bir önceki takımlarında UEFA Avrupa Ligi elemelerinde forma giydiği için sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarına verdiği listede yer alamamıştı. Lazio mücadelesine 11’de başlayan Cicaldau ve Morutan, Galatasaray forması ile Avrupa’da ilk kez forma giydi.
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11'i ile sahaya çıktı.
Yedeklerde ise Yedeklerde ise İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Christian Luyindama, Ryan Babel, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Emre Kılonç, Sofiane Feghouli, Mustafa Muhammed ve Mbaye Diagne bekledi.
TARAFTARLAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI
Galatasaray taraftarı, Lazio karşılaşmasında kendilerine ayrılan bölümleri doldurdu. Zemin çalışmaları nedeniyle sezon başında Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynayamayan ve Lazio maçıyla bu sezon ilk kez evinde oynayan sarı-kırmızılılarda taraftarlar tezahüratlarıyla mücadele öncesinde destek oldu.
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