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        Haberler Spor Motor Sporları Kerem Kazaz kar ve buz zeminde! - Motor Sporları Haberleri

        Kerem Kazaz kar ve buz zeminde!

        Genç ralli pilotu Kerem Kazaz, 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın kar ve buz zemin üzerinde Kars'ta koşulacak ilk ayağı Sarıkamış Rallisi'ne, benzer iklime sahip Letonya'da hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 15:16 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:16
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        Kerem Kazaz kar ve buz zeminde!
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        Veteran rallici Ercan Kazaz’ın 18 yaşındaki oğlu Kerem Kazaz, Letonya Ralli Şampiyonası’nın kar ve buz zeminde koşulan birinci yarışında ilk genel klasman birinciliğini alırken, ikinci gün gerçekleşen etaplar sonunda da ‘ralli sprint kupasını’ kazandı. Letonya’da 2024 sezonu boyunca kullanacağı Ford Fiesta WRC2’nin direksiyonuna ilk kez geçen Kerem Kazaz, startta otomobilini stop ettirince ciddi zaman kaybı yaşadı.

        Bir etapta da spin atan genç pilot burada da önemli saniyeler yitirdi. Yaptığı iki hata nedeniyle genel klasmanda 51’inci sıraya kadar gerileyen Kerem Kazaz, daha sonra atağa geçti ve genel klasmanda 12’inci basamağa yükseldi. Kerem, zorlu yarışta Letonya Şampiyonası’nda 1 saniye farkla 5’inciliği kaçırırken 6’ıncı sıranın sahibi oldu. Kerem Kazaz, Sarıkamış Rallisi’nin hazırlıklarını önümüzdeki hafta Estonya’da koşulacak Otepaa Rallisi’ne katılarak sürdürecek.

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