Kerem'den mutlusu yok

Kerem Aktürkoğlu için Lokomotiv Moskova maçı ayrı bir önem taşıyordu. Maç günü 23 yaşına basan oyuncu, sonradan girdiği karşılaşmada rakip ağları sarsarak galibiyette önemli bir rol oynadı.

Kerem maçtan sonra Fatih Terim ile yaptığı görüşmede “Hocam size çok teşekkür ederim. Bana güvenip transfer ettiniz, oynatıyorsunuz. Galibiyette payım varsa sizin sayenizdedir” diyerek teşekkür etti.

GOL SAYISINI 4'E ÇIKARDI

Lokomotiv Moskova karşısında Galatasaray'a galibiyeti getiren golü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 4. kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, daha önce Süper Lig'de bir, Avrupa Ligi eleme maçlarında ise iki kez topu filelere yolladı.

6 MİLYON EURO

Galatasaray'a transfer olduğunda 200 bin Euro değer biçilen Kerem Aktürkoğlu'nun piyasa değeri 6 milyon Euro'ya yükseldi.