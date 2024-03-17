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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kerem Demirbay: Şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan - Galatasaray Haberleri

        Kerem Demirbay: Şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan

        Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Kerem Demirbay, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan. Biz Galatasaray'ız. Biz her zaman mücadele ederiz. İnandık ve mücadele edip kazandık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 20:15 Güncelleme: 17.03.2024 - 20:15
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        "Şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan"
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        Galatasaray’ın deneyimli oyuncusu Kerem Demirbay, Kasımpaşa deplasmanında 4-3'lük skorla aldıkları galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, “Şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan" ifadelerini kullandı.

        Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 4-3 yenerek liderliğini sürdürdü.

        "BİZ HER ZAMAN MÜCADELE EDERİZ"

        Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray’ın deneyimli orta sahası Kerem Demirbay, “Öncelikle çok mutluyum. 3 puanı aldık. Hak ettik ve takımımı da tebrik ediyorum. Tabii ki çok zor bir maç ama takım olarak çok iyi mücadele ettik. Enerji kattık. Oyuna giren oyuncularımıza da bize iyi geldi. Hakim Ziyech de Zaha da çok iyiydi. Sonuçta biz bir takımız ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan. Biz Galatasaray’ız. Biz her zaman mücadele ederiz. İnandık ve mücadele edip kazandık bugün. Şimdi milli ara var. İnşallah kardeşlerimiz milli aradan da sakatlıksız gelir ve yoluna devam eder” dedi.

        Çaykur Rizespor maçında kendisinin uzaktan goller attığı ve bugün de Dries Mertens’ten uzaktan gol geldiğinin hatırlatılması üzerine Kerem Demirbay, “Mertens adamın dibi” dedi.

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