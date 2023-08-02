Kerem Demirbay nasıl bir futbolcu? Bundesliga uzmanı açıklamalarda bulundu

Kröger, "Demirbay, Almanya'da teknik açıdan güçlü bir orta saha oyuncusu olarak görülüyor. İyi olduğu dönemlerde Alman Milli Takım formasını da giydi. Ancak son yıllarda Hoffenheim'daki üst düzey formunu az da olsa kaybetti. Leverkusen takımındaki güçlü statüsü de giderek azaldı. Geçtiğimiz ara transfer döneminde Hertha Berlin’e transferi son anda iptal oldu. Demirbay, artık Türkiye’de yeni bir başlangıç yapacak. Umarız eski formunu yakalayıp takımına faydalı olacaktır.” ifadelerini kullandı.