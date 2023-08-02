Kerem Demirbay nasıl bir futbolcu? Bundesliga uzmanı açıklamalarda bulundu
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Peki Kerem Demirbay nasıl bir futbolcu? Bundesliga uzmanı Tobias Kröger, Cimbom'un yeni transferini yorumladı
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
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Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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Alman basınından Sky Sports’un verdiği haberde Galatasaray, Kerem Demirbay transferi için Bayer Leverkusen'e 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve anlaşmada ayrıca 2 milyon euroluk bonus maddesi bulunduğu belirtildi.
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30 yaşındaki Demirbay için Transfermarkt’ın Bundesliga uzmanı Tobias Kröger, açıklamalarda bulundu.
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Kröger, "Demirbay, Almanya'da teknik açıdan güçlü bir orta saha oyuncusu olarak görülüyor. İyi olduğu dönemlerde Alman Milli Takım formasını da giydi. Ancak son yıllarda Hoffenheim'daki üst düzey formunu az da olsa kaybetti. Leverkusen takımındaki güçlü statüsü de giderek azaldı. Geçtiğimiz ara transfer döneminde Hertha Berlin’e transferi son anda iptal oldu. Demirbay, artık Türkiye’de yeni bir başlangıç yapacak. Umarız eski formunu yakalayıp takımına faydalı olacaktır.” ifadelerini kullandı.
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Bayer Leverkusen, en son 2019/20 sezonunda Demirbay’ı 32 milyon euro karşılığında Hoffenheim’dan renklerine bağlamıştı.
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Orta saha oyuncusu, ayrıca Leverkusen kulüp tarihindeki en pahalı oyuncu olma ünvanını elinde bulunduruyor.
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Bir dönem Türkiye U20 ve U19 milli takımlarında forma giyen Demirbay, milli takım tercihini Almanya’dan yana kullanmıştı. Alman futbolcu, Teknik Direktör Joachim Löw döneminde 2 defa Almanya Milli Takım forması giymişti.
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Kerem Demirbay’ın normal sözleşmesi Haziran 2024’te bitiyordu.
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