Kerem Demirbay'dan ayrılık cevabı!

Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay, Spox'a açıklamalarda bulundu.

31 yaşındaki futbolcu, Almanya'dan Werder Bremen kendisine olan ilgisinin doğru olduğunu söyledi.

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Kerem Demirbay, "Werder Bremen'in bana ilgisi var ama kesinlikle Galatasaray'dan ayrılmayacağım. Benim için bir değişiklik söz konusu değil. Tüm ailem İstanbul'da rahat hissediyor. 20 yaşında değişiklik kolaydır ama artık böyle kararlar verirken ailemi de düşünmek zorundayım. Şu anda Türkiye'de evimdeyim ve ayrılmak istemiyorum. Türkiye'ye geldiğim andan itibaren kendimi evimde hissediyorum." dedi.

Galatasaray'ın 2023 yazında Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı deneyimli orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.