"BİR GÜN EŞİM OLMASINI İSTERDİM"

En aşık olduğum sevgililerimden biri ayrıldıktan 8 sene sonra rüyama girdi. Merak ettim, araştırdım. Ancak nişanlanmıştı. Bir gün eşim olmasını isterdim. Ama 2 çocuğu var ve çok mutlu. Aldatma konusunda katıyım. Hiç aldatmadım. Sadece başkasından etkilenince sevgilimden ayrıldım.