Güneşi Beklerken, Yaşamayanlar, Şeref Meselesi ve Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi birçok projede yer alan yakışıklı oyuncunun beyin kontrolü için İbrahim Tatlıses'in de ameliyatını yapan İlhan Elmacı'ya kontrole geldiği ve rutin bir durum olduğu öğrenildi.