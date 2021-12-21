Kırmızı-beyazlı ekibin kulüp doktoru Burak Ayyıldız, Kerem Atakan Kesgin'in Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından sağ kasığında ağrı ve sertlik şikayetinde bulunduğunu belirterek, "Sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrollerde oyuncumuzun kasık adalesinde hafif seviyeli yırtık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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