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Haberler Magazin Kerem Alışık: Dünkü derbiyi yaşanmamış - Magazin haberleri

Kerem Alışık: Dünkü derbiyi yaşanmamış

Gaziantep'te babası Sadri Alışık'ın adını taşıyan tiyatro okulunun açılışına katılan Kerem Alışık, Galatasaray'ın, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği müsabakayla ilgili, "Dünkü derbiyi yaşanmamış sayıyorum" dedi

Giriş: 09.01.2023 - 17:55 | Güncelleme: ABONE OL
Kerem Alışık: Dünkü derbiyi yaşanmamış - Magazin haberleri
"Dünkü derbiyi yaşanmamış sayıyorum"
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İHA

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde belediye tarafından Türk sinemasında canlandırdığı 'Turist Ömer' karakteri ile hafızalarda yer edinen, 1995'te hayatını kaybeden babası Sadri Alışık'ın adını taşıyan tiyatro okulu, düzenlenen törenle açıldı.

Şahinbey Belediyesi bünyesinde tiyatro eğitimlerinin verileceği Sadri Alışık Tiyatro Okulu'nun açılışına Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kerem Alışık ile eğitim görecek kursiyerler katıldı. Babasının adına açılan tiyatro okulu nedeniyle memnuniyetini dile getiren Kerem Alışık, "49' filmini Gaziantep'te çektik. Bu projede tiyatro okulunun açılmasına vesile oldu. Atölye ve sınıflar çok donanımla, gençlerin yetiştirilmesine imkan sağlayan güzel bir tesis oldu. İnşallah çocuklarımız, burada her şeyi istedikleri gibi yaşayıp, yetişir. Kendi kanatları ile uçmayı başarırlar" diye konuştu.

"DÜNKÜ DERBİYİ YAŞANMAMIŞ SAYIYORUM"

Babası ve kendisinin Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Kerem Alışık, Fenerbahçe'nin sahasında 3-0 kaybettiği Galatasaray derbisi ile ilgili, "Dünkü derbiyi yaşanmamış sayıyorum. Biz de koyu Fenerliyiz. Derbi maçı bizim için kötü bitti. Yapacak bir şey yok, rakibimizi tebrik ediyoruz. O bizim hem ebedi rakibimiz hem de ebedi dostumuz" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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