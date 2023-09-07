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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Kerem Aktürkoğlu: Yarın güzel bir futbol oynayarak kazanmak istiyoruz - Futbol Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu: Yarın güzel bir futbol oynayarak kazanmak istiyoruz

        2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Ermenistan ile karşılaşacak olan A Mili Takım'da Kerem Aktürkoğlu, "Zorlu maçlardan galibiyetle ayrılabilmek önemli. Yarın da güzel bir futbol oynayarak taraftarımızla birlikte kazanmak istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 22:24 Güncelleme: 07.09.2023 - 22:24
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        "Güzel bir oyunla kazanmak istiyoruz"
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        2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde yarın Ermenistan ile karşılaşacak olan A Mili Takım’da Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın oynanacağı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ermenistan ile oynanan ilk maçta fileleri havalandıran Kerem, kendisinin gol atmasına rağmen takım olarak sevinebilmenin önemli olduğunu belirterek, “İlk maç zorlu geçti ama kazanmayı bildik. Ermenistan beklenenin aksine grupta gayet iyi performans sergileyen, güzel futbol oynayan bir takım. İlk maçta ben gol attım, bana nasip oldu. Önemli olan birlikte sevinebilmemiz. Birlikte kazandık, bunu sahaya yansıttık. Zorlu maçlardan galibiyetle ayrılabilmek önemli. Biz de galibiyet aldık. Yarın da güzel bir futbol oynayarak taraftarımızla birlikte kazanmak istiyoruz” dedi.

        "KALİTELİ OYUNCULARDAN OLUŞAN BİR EKİBİZ"

        Genç oyuncular olmasına rağmen takımın kalitesinin yarınki gibi zorlu maçların üstesinden gelmeye yeterli olduğunu aktaran 24 yaşındaki futbolcu, “Aslında jenerasyon olarak istek ve kalite olarak gruptan çıkmayı hak eden bir ekibiz. Kaliteli oyunculardan oluşan bir ekibiz. Kendi aramızda konuşuyoruz. Hayallerimiz tabii ki var. Avrupa Şampiyonası’na gitmek istiyoruz. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Bunun bilincindeyiz. Yarınki gibi zorlu maçlardan galibiyetle çıkabilecek kaliteye sahibiz. Yarınki maçta inşallah gülen taraf biz olacağız” diye konuştu.

        "ESKİŞEHİR TAM BİR FUTBOL ŞEHRİ"

        Eskişehir’in bir futbol şehri olmasıyla tribünlerdeki desteğin sahadaki oyuna yansıyacağını ifade eden Kerem Aktürkoğlu, “Eskişehir tam bir futbol şehri aslında. Süper Lig zamanlarında inanılmaz güzel atmosferler yaşandı burada. Milli Takım’la geldiğimiz zamanlarda da coşkulu maçlar oluyordu. Taraftar futbolu seviyor. Aslında ülkece seviyoruz. Her gittiğimiz şehirde coşku ve istek çok fazla oluyor. Bu da bizi memnun ediyor. Sahada daha coşkulu oluyoruz. İçerdeki maçların da çok güzel geçtiğini düşünüyoruz taraftarımızla birlikte. Eskişehir taraftarının bizi destekleyeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

        "BURADA OLAN FUTBOLCULAR KENDİ KALİTESİNİ GÖSTERMİŞTİR"

        Kadroda yer alan tüm oyuncuların ayrı ayrı kendisini kanıtlamış olduğunun altını çizen Aktürkoğlu, “Milli Takım havuzumuzun bence gayet geniş ve güzel. Kaliteli bir havuza sahibiz. Tabii ki eksikler zaman zaman sıkıntı oluşturabiliyor ama burada olan futbolcular her zaman kendi kalitesini göstermiştir. Yapabileceklerini göstermiştir. Sıkıntı oluşturabileceğini kabul ediyorum ama kıyas yapmaktan ziyade bence şans vermemiz gerektiğine inanıyorum. Destek olmamız gerektiğine inanıyorum. Yarın hücumda kim oynayacak bilmiyorum. Bertuğ var, genç olarak Halil var, Barış var. Herhangi biri olabilir. Bence bunlar bir eksik değildir. Bence tam tersi büyük bir kalitedir. Çünkü burada varsa bazı şeyleri başarmış demektir. Bence yarın destek olduğumuz zaman onların da iyi bir maç geçireceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

        "GENÇ OYUNCULARA SAHADA VE KENARDA DESTEK OLMAK ZORUNDAYIZ"

        A Milli Takım kadrosuna yeni katılan oyunculara destek olunması gerektiğini söyleyen genç futbolcu, “O formayı daha taze giyecekleri için heyecanlılardır tabii ki. Ama biz burada kaliteli ve tecrübeli bir ekibiz. Birbirimize sahip çıkıyoruz. Çok güzel bir ortamımız var. Onlar da sahada şans buldukları takdirde iyi performans sergileyebileceklerine inanıyoruz. Biz de sahada olanlar olarak veya sahanın kenarında olanlar hepimiz destek olmak zorundayız. Hatta taraftarımız da öyle. Çünkü destek olursak inanıyoruz yarınki maçta hepimiz için güzel geçer” cümlelerini kullandı.

        "ICARDI İLE OYNAMAK ÇOK BÜYÜK BİR ARTI"

        Galatasaray’da İcardi ile birlikte oynadıkları futbolun kendisini geliştirmesine fayda sağladığının altını çizen Kerem, “Burası Milli Takım. Milli Takım üzerinden değerlendirme yapmak istiyorum ama İcardi ile oynamak tabii ki çok büyük bir artı. Çok büyük bir ayrıcalık. Çok kaliteli bir futbolcu. Öyle futbolcularla farklı tarzda oyuncularla oynadığınız zaman oyununuzu farklı bir boyuta geçirmek zorundasınız. Senden beklenenlerin aksine daha farklı bir oyun oynamak zorundasınız. Onunla güzel bir uyum sergiledik. Milli Takım tarafında farklı oyuncular farklı tipte bir oyuncu tarzımız var ama dediğim gibi burada olan herkes o kaliteye sahiptir. O kaliteli ayağa, kaliteli zihniyete sahiptir. Yarınki maçta da oynayacak olan kimse o bilinçle, o şekilde sahaya çıkacak. Kimin oynadığı önemli değil. Kazanmamız önemli. Avrupa Şampiyonası'na gitmemiz önemli” diyerek sözlerini noktaladı.

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