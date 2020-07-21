TFF 3. Lig play-off yarı final maçında Anagold24 Erzincanspor, Artvin Hopaspor'la karşılaştı. Erzincanspor'da ise Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı.

4-2 biten maçta 3 gol birden atan genç futbolcu sosyal medyanın gündemine oturdu. Galatasaray'ın, 21 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirip anlaşma sağladığı ve transferin sezon sonunda açıklanacağı iddia edilmişti.