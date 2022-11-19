Kerem Aktürkoğlu sakatlandı!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli Takım oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu'nun sağ ayak bileğinde sakatlığı bulunmaktadır. Kerem, yine de müsabaka isim listesinde yer alacaktır." denildi.

Kerem Aktürkoğlu, İskoçya ile oynanan hazırlık maçında ise son 9 dakikada görev almıştı.