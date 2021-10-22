Lokomotiv Moskova mücadelesinde galibiyet golünü atan Kerem Aktürkoğlu güzel bir oyun oynadıklarını belirterek, "Güzel bir maç oldu. İlk yarı ve ikinci yarı oyunun hakimi bizdik. İstediğimizi yaptık. Bu maçtan galibiyetle ayrılmamız bizim için çok büyük avantaj." dedi.
Avrupa Ligi'nde güzel sonuçlar elde ettiklerine işaret eden Aktürkoğlu, şunları kaydetti:
"Bu maçın önemini biliyorduk. Hocamız, bu maçın önemini ve maçtan önce rakibin puan kaybettiğini de bize söyledi. Bu maçtan alacağımız puanın bizi farklı bir konuma getireceğini de biliyorduk. Gol atma bana nasip oldu. Kazandık ve çok mutluyum. Bunun, doğum günümde olması benim için çok daha özel oldu. Üç maçımız kaldı. Gruptan lider olarak ayrılmak istiyoruz."
Kısa sürede yaptığı çıkışı yorumlayan Kerem "1,5-2 sene olacak, Fatih hocama teşekkür ederim. 3. Lig'den geldim, profesyonel ligin en altından geldim, şu anda Avrupa'da oynuyorum, Galatasaray'ın golünü attım. Sürekli bunu düşünüyorum, hayalimi yaşıyorum. Benim için gurur duyulacak bir şey."
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