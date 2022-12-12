''SÜREKLİ GELİŞEN BİR FUTBOLCU''

Kerem'in nasıl bir futbolcu olduğunu soran İtalyan basınına Erkan Söğüt, "Kerem gelişen bir futbolcu, her yıl gelişiyor. Muhammed Salah ve Kevin De Bruyne gibi her yıl daha iyisini yapan oyuncular var, gelişmelerini açıkça görebilirsiniz Kerem bu kaliteye sahip. Kerem çok sıkı antrenman yapıyor, titiz ve muhteşem bir karaktere sahip. En çok çalışmayı sevdiğim isimlerden birisi, mesleğine kendisini yüzde yüz olarak adamış olduğu için. Bir menajer olarak böyle bir oyuncuya sahip olmak harika."