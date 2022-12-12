Napoli'nin Kerem'i takip eden takımlardan biri olduğunu vurgulayan İtalyan basını Erkan Söğüt'e bu konu hakkıdanki düşüncelerini sordu.
Söğüt, "Bu bir gurur kaynağıdır. Ancak kulüpler arasında bir şey varsa söyleyemem. Şimdiye kadar kimse benimle temasa geçmedi. Öncelikle şunu belirtmeliyim, Kerem Galatasaray'da çok mutlu. Çok gelişti, büyüdü. Daha düşük bir ligden geliyor ancak iyi performanslarla milli takıma kadar yükseldi. Galatasaray'da sözleşmesi var ve gelişmeye devam ediyor ancak tüm futbolcular bir gün farklı bir ülkeye transfer olmak ister." dedi.