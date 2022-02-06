Süper Lig'de son 13 maçta 1 galibiyeti bulunan Galatasaray ligde son olarak Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların golünü atan Kerem Aktürkoğlu takımdaki kötü gidişat hakkında yorum yaptı.

"O kadar kötü bir noktadayız ki" diyen Aktürkoğlu, "Hepimiz bunun farkındayız. Herkeste bir moral bozukluğu, öz güven eksikliği var. Bu işin içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum ama çalıştıkça belki düzelteceğimize inanıyorum." yorumunda bulundu.

Bu sezon Galatasaray'da 36. maçına çıkan Kerem Aktürkoğlu 9 gol atarken, 7 asist yaptı.

23 yaşındaki oyuncu bu sezon kart cezası nedeniyle sadece Giresunspor maçında oynamadı.