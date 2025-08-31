Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'ndan Benfica'ya veda! - Fenerbahçe Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu'ndan Benfica'ya veda!

        Fenerbahçe'ye transferi kısa süre içinde tamamlanması beklenen Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Benfica'ya veda etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 17:39 Güncelleme: 31.08.2025 - 17:39
        Kerem Aktürkoğlu'ndan Benfica'ya veda!
        Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'yle anlaşması sonrası Benfica'dan ayrılığı için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

        İşte Kerem Aktürkoğlu'un veda sözleri:

        "Sevgili Benfica taraftarları, Ne yazık ki veda zamanı geldi. Unutulmaz, harika anılarla dolu bir yılın ardından bu yolculuğun bir parçası olan herkese birkaç söz söylemek istiyorum.

        Öncelikle tüm takım arkadaşlarıma, değerli teknik direktörüm Bruno Lage ve teknik ekibine, ayrıca kulüpte çalışan tüm harika insanlara içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Sizinle bu zamanı paylaşmak benim için büyük bir onurdu.

        Özel bir teşekkür de ilk günden son güne kadar bana destek olmayı hiç bırakmayan harika taraftarımıza ediyorum. İlk maçımda sahadan çıkarken tüm stadyumun ayağa kalkıp beni alkışladığı anı asla unutmayacağım. O an sonsuza kadar kalbimde olacak. Bu kulüp hayatımda her zaman çok özel bir yere sahip olacak.

        Avrupa'daki ilk deneyimimde hepinizden sonsuz destek gördüm ve bunun için çok minnettarım. Size hak ettiğiniz şampiyonluk unvanını kazandıramadığım için üzüntüyle veda ediyorum ancak bu harika takımın ve taraftarlarımızın bu sezon şampiyonluğu kazanacağına yürekten inanıyorum. Ben de artık gerçek bir Benfica taraftarı olarak, sizi her zaman desteklemeye devam edeceğim.

        Son olarak başkanımız Rui Costa'ya özel bir teşekkür etmek istiyorum. Benim için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim."

