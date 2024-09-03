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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kerem Aktürkoğlu: Kupalar kazanmak için buraya gelmek istedim - Galatasaray Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu: Kupalar kazanmak için buraya gelmek istedim

        Benfica Kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, "Benfica, Avrupa'nın büyük kulüplerinden biri. Kupalar kazanmak için buraya gelmek istedim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 16:41 Güncelleme: 03.09.2024 - 16:41
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        "Kupalar kazanmak için gelmek istedim"
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        2020-2024 yılları arasında Galatasaray'da top koşturduktan sonra Benfica'nın yolunu tutan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, "Benfica, Avrupa'nın büyük kulüplerinden biri. Kupalar kazanmak için buraya gelmek istedim." dedi.

        "KUPALAR KAZANMAK İÇİN BURAYA GELMEK İSTEDİM"

        Kendisini 5 yıl Benfica'ya bağlayan imzayı atan Kerem Aktürkoğlu, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan çok memnunum. Benfica'nın Avrupa'nın büyük kulüplerinden biri olduğunu biliyorum. Menajerimden bana buradan transfer teklifi geldiğini duyduğumda çok mutlu oldum. Kupalar kazanmak için buraya gelmek istedim. Hedefim her zaman galip gelmek ve kupa kazanmak." ifadelerini kullandı.

        "SAHADA HER ZAMAN YÜZDE 100'ÜMÜ VERECEĞİM"

        Benfica'da 17 numaralı formayı seçen Kerem, "Taraftarlara sahada sonuna kadar savaşacağımın sözünü verebilirim. Sahada her zaman yüzde 100'ümü vereceğim. Takım arkadaşlarıma her zaman yardımcı olacağım. Ve elbette kupalar kazanacağız." şeklinde konuştu.

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        "AMACIM BU"

        Film karakteri Harry Potter'a benzetilen ve bu yüzden sahada rakip futbolcuya "expelliarmus" (rakibi etkisiz hale getirme) yaptığı yönünde gelen bir soruya da cevap veren Kerem, "Amacım bu ve rakiplerime de bunu yapmayı çok istiyorum." açıklamasında bulundu.

        PORTEKİZ BASINI

        Benfica Kulübü Başkanı Rui Costa ile birlikte yeni sözleşmesine imza atan 25 yaşındaki milli futbolcuya Portekiz basını da ilgi gösterdi.

        Diğer yandan sezona kötü bir başlangıç yapan, 4 maçta 7 puanla 7. sırada bulunan ve son alınan beraberlikten sonra Alman çalıştırıcı Roger Schmidt ile yollarını ayıran Benfica'da yeni teknik direktör arayışları devam ediyor.

        Portekiz basınındaki iddialarda mevcut durumda Meksika'nın Toluca takımını çalıştıran Renato Paiva en güçlü aday olarak gösterilirken, boşta olan teknik direktörlerden Bruno Lage, Leonardo Jardim ve Massimiliano Alegri de diğer adaylar arasında yer alıyor.

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