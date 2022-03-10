UEFA Avrupa Ligi son 16 turu temsilcimiz Galatasaray bu akşam Barcelona ile Camp Nou Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılıların yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu İspanyolların önemli yayın organı Marca'ya özel bir röportaj verdi.
Aktürkoğlu, Barcelona eşleşmesine değinirken Harry Potter ünvanıyla ilgili yöneltilen soruyu da cevapladı.
İşte Kerem Aktürkoğlu'nun Marca'ya verdiği röportaj:
- İspanyol taraftarlar için kendini tanıtır mısın?
Türkiye A Milli Takımı ve Galatasaray'da forma giyiyorum. Sol açık pozisyonunda oynuyorum.
Seni Türk futbolunun büyük yıldızı, Barcelona'ya karşı Galatasaray'ın umudu olarak görüyorlar?
Takımımızdaki en iyi oyuncu olduğumu düşünmüyorum. Çok iyi oyunculara sahibiz. Evet, taraftarlarımızın benden beklentileri çok büyük ama kendimi yıldız olarak görmüyorum. Bu durum üzerimde bir baskı oluşturmuyor aksine beni daha iyi olma konusunda motive ediyor.
- Sana Harry Potter dedikleri doğru mu?
Adım Kerem Aktürkoğlu mu yoksa Harry Aktürkoğlu mu bilemiyorum (Gülüyor). Her şey Instagram'a gönderi olarak attığım gözlüklü bir fotoğrafla başladı. Taraftarlarımız o fotoğrafa Harry Potter yorumları yapmaya başladılar. Gol sevinçlerimin ardından bana Harry Potter demeye başladılar. Büyük bir Harry Potter hayranıydım ve sahaya biraz sihir getirme fikrini seviyorum.
- Kendinizi nasıl bir futbolcu olarak tanımlarsın?
Kendimi teknik açıdan yetenekli buluyorum. Maç içerisinde her zaman takım arkadaşlarımı arayarak onları gol pozisyonuna sokmak istiyorum. Gol atıp atmadığım önemli değil.
- İdolün kimdi?
Hiç idolüm olmadı. Ronaldo ve Messi'yi izlemekten tabii ki keyif alıyorum. Hiç kuşku yok onlar son 10 yılın en iyiler ve ben dahil tüm futbolcuları etkilediler.
- Barcelona maçı hakkında ne dersin?
Barcelona dünya futbolunun en büyük takımlarından biri. Onları UEFA Avrupa Ligi'nde görmek garip bir duygu. Barcelona bu turnuvaya ait değil. Onlar için çok yetersiz bir turnuva fakat çok yüksek bir seviyeleri var. Önemli olan bizim UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki performansımızı yansıtıp yansıtamayacağımız. Barcelona için çok zor bir rakip olacağımızı söyleyebilirim.
- Senin için de iyi bir vitrin olabilir mi?
Kesinlikle öyle! Bir futbolcu olarak her zaman en iyi rakiplere karşı oynamak ve yeteneğinizi göstermek istersiniz. Kura çekilişinden beri Barcelona maçını dört gözle bekliyordum.
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