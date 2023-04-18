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Kerem Aktürkoğlu: "Hepimiz şampiyonluğu istiyoruz"

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu "Biz kazandığımız sürece rakiplerimizin ne yaptığı önemli değil. İnşallah şampiyon olup sezonu öyle bitirmek istiyoruz." dedi.

Giriş: 18.04.2023 - 23:43 | Güncelleme: ABONE OL
Kerem Aktürkoğlu:
AA

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren 24 yaşındaki futbolcu "Biz lideriz. Lider devam ediyoruz. Kazandığımız sürece çekineceğimiz bir şey yok. Rakibimiz bizden çekiniyor. O yüzden kazanmaya devam ediyoruz çok şükür. Yoğun bir fikstür var. Gayet güzel gidiyor her şey. Hepimiz şampiyonluğu istiyoruz. Biz kazandığımız sürece rakiplerimizin ne yaptığı önemli değil. İnşallah şampiyon olup sezonu öyle bitirmek istiyoruz." dedi.

Kerem Aktürkoğlu sözlerinin devamında "Bizim sezon başından beri güzel bir grafiğimiz vardı. 14 maçlık seri de yaptık. Ara da verdik, o yüzden uyum süreci bozulabiliyor. Biz çalışıyoruz. Bu görünüyor. Bizim güzel bir takımımız, saha içinde saha dışında güzel bir ortamımız var. Geçen hafta 6-0 bitti, bu hafta 4 attık. Daha da farklı olabilirdi." ifadelerini kullandı.

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