A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu maçında yarın Cebelitarık ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında futbolculardan Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. Yarınki mücadelede hedeflerinin erken öne geçmek olduğunu vurgulayan Aktürkoğlu, "Yarın bize hem galibiyet hem de fazla gol gerekiyor. Hedefimiz, erken öne geçebilmek. Ondan sonra skor olarak rakiplerimizi baskı altına almak istiyoruz. Rakibimizin gruptaki yerini düşük görmemek gerekiyor. İlk maçta ilk yarı gol atamadığımız için sıkıntıya girmiştik" diye konuştu.
"HOCAMIZLA ARAMIZDAKİ EN ÖNEMLİ ŞEY İLETİŞİM"
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz´un oyuncularıyla kurduğu iletişimin önemine dikkat çeken genç oyuncu, "Hocamız, şahsi olarak sadece benimle değil bütün takımla tek tek ilgileniyor. Dünkü idmanda benden yapmamı istediği şeyleri gösterdi. Yeni ekiple birlikte gelen en önemli şey futbolcularla iletişim. Hocamız, isteklerini ve beklentilerini ikili diyalog halinde bize anlatıyor. Bu da bir oyuncunun, hocasıyla yapabileceği en güzel şey. En önemli şey aramızdaki iletişim. Hocamız Türkçe de öğrendi, bize sürekli şakalar yapıyor" ifadelerini kullandı.
"HAYATIN KARŞINIZA NELER ÇIKARACAĞINI BİLEMİYORSUNUZ"
Milli futbolcu 3´üncü Lig´ten direkt olarak Galatasaray´a transferi ve milli takıma seçilme süreciyle ilgili olarak da düşüncelerini paylaştı. Başardığı şeyin imkansız olmadığını söyleyen genç oyuncu, "Ben 3´üncü Lig´ten geldim. Bu zor görünebilen bir şey ama imkansız değil. Benden önce de başarmış kişiler vardır. Benden sonra da bu sayı artacaktır. Küçüklere söyleyebileceğim, pes etmemek gerekiyor. Hayatın karşınıza neler çıkaracağını bilemiyorsunuz. Ben Galatasaray´a büyük riskler alarak geldim. Çok zorlu bir sınav oldu benim için. Şu an buradayım ve çok mutluyum. Hayallerimi gerçekleştiriyorum. Fatih hocama da bana bu şansı verdiği için çok teşekkür ederim" diyerek sözlerini noktaladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!