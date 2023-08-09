Kerem Aktürkoğlu: "Gruplara kalacağız"
Galatasaray'da 3-0 kazanılan Olimpija Ljubljana karşısında ilk golü atan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından konuştu
Kerem Aktürkoğlu şu açıklamaları yaptı:
"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok iyi hazırlandık. Avrupa en büyük hedefimiz. Bugün taraftarımıza güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Planlarımız tuttu. Çok mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun. 3-0 kazandık ama hiçbir şey bitmiş değil. Böyle maçlar farklı olabiliyor. İkinci maça da aynı istekle çıkacağız ve bir üst tura çıkacağız. Son rakibimizi de yenerek gruplara kalacağız inşallah."