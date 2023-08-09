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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Kerem Aktürkoğlu: "Gruplara kalacağız" - Futbol Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu: "Gruplara kalacağız"

        Galatasaray'da 3-0 kazanılan Olimpija Ljubljana karşısında ilk golü atan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından konuştu

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        Ajanslar
        Giriş: 09.08.2023 - 00:50
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        "Gruplara kalacağız"
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        Kerem Aktürkoğlu şu açıklamaları yaptı:

        "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok iyi hazırlandık. Avrupa en büyük hedefimiz. Bugün taraftarımıza güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Planlarımız tuttu. Çok mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun. 3-0 kazandık ama hiçbir şey bitmiş değil. Böyle maçlar farklı olabiliyor. İkinci maça da aynı istekle çıkacağız ve bir üst tura çıkacağız. Son rakibimizi de yenerek gruplara kalacağız inşallah."

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