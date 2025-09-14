Kerem Aktürkoğlu: Fenerbahçe formasını hep hayal ettim

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, galibiyeti değerlendirdi.

REKLAM advertisement1

"ÇOK FARKLI BİR HEYECAN YAŞADIM"

Milli yıldız, Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıktığı maça özel bir anlam yüklediğini belirterek, "Gerçekten maçtan önce farklı bir heyecanım vardı. Fenerbahçe formasını hep hayal ettim ve giymek istedim. Maçtan önce bunun biraz gerginliği vardı. Galip geldiğimiz için mutluyum. Takıma yardım ettiğim için mutluyum. Önemli olan galibiyet almaktı. Zor bir maçtı. Yeni hocamızla birlikte kısa zamanda taktik anlayışımızı sahaya yansıtmaya çalıştık. Güzel ve zorlu bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarımıza teşekkürler. İnşallah sezonumuz böyle güzel devam eder." dedi.