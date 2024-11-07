Kerem Aktürkoğlu Eylül ve Ekim ayının oyuncusu! - Futbol Haberleri

Kerem Aktürkoğlu Eylül ve Ekim ayının oyuncusu! - Futbol Haberleri

Portekiz Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Benfica kariyerine üst düzey bir performansla başlayan 26 yaşındaki futbolcunun son 2 ayın oyuncusu seçildiği duyuruldu.

Kerem Aktürkoğlu, daha önce de Portekiz Ligi'nde son 2 ayın en iyi hücum oyuncusu seçilmişti.

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Milli futbolcu, Benfica formasıyla şu ana kadar çıktığı 10 resmi maçta 8 gol ve 3 asiste imza attı.