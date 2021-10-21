Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında ikinci galibiyetini Moskova'da aldı! Lokomotiv'i deplasmanda yenerek liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren golü de Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve 67'de oyuna dahil olan genç yıldız, Morutan'ın şahane pasında rakip fileleri havalandırarak takımını galibiyete taşıdı.

Diğer yandan bugün 23. yaşına basan Kerem Aktürkoğlu, doğum gününde gol sevinci yaşamış oldu!