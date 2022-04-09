Kerem Aktürkoğlu'ndan derbi mesajı

Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Fenerbahçe'nin konuğu olacak Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu derbi paylaşımı yaptı.

Sosyal medya hesabından Harry Potter temalı paylaşımda yıldız futbolcu 'kadrodayım' mesajı verdi. Takımla çalışmalara başlayan Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe derbisinde maç kadrosunda olması bekleniyor.