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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'dan Yunus Akgün'e veda mesajı - Galatasaray Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu'dan Yunus Akgün'e veda mesajı

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Leicester City'e transfer olan Yunus Akgün'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 12:10 Güncelleme: 27.08.2023 - 12:10
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        Kerem'den Yunus Akgün'e veda mesajı
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        Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, İngiltere'nin Leicester City ekibine transfer olan takım arkadaşı Yunus Akgün için mesaj yayımladı.

        Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

        "Dostum, güzel kardeşim. Hayatında büyük bir adıma, büyük bir meydan okumaya hazır olduğunu en iyi bilenlerdenim. Bu yolculukta çok başarılı olup, aileni ve bizleri fazlasıyla gururlandıracağına çok eminim. Güzel günlerde birlikte sevindik, zorluklara da aynı şekilde birlikte göğüs gerdik. Aramızda mesafeler olsa da bundan sonra da tüm kalbimle senin yanındayım. Hayatında başarılar, güzellikler, mutluluklar hep seninle olsun güzel kardeşim. Seni iyi ki tanımışım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Yolun açık olsun."

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