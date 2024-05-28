Kerem Aktürkoğlu: Çok duygusal anlar yaşadım

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Süper Lig'de 102 puanla rekor kırarak şampiyon olan Galatasaray, RAMS Park'ta görkemli bir organizasyonla kupasına kavuştu. Sarı-kırmızılıların kaptanlarından olan Kerem Aktürkoğlu kutlamalarda dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

KEREM AKTÜRKOĞLU: "ÇOK DUYGUSAL ANLAR YAŞADIM" Kerem Aktürkoğlu, Tivibu Spoor'a yaptığı açıklamada, "İkinci şampiyonluğum çok özel çok anlamlı benim için. Çok duygusal anlar yaşadım ben de, umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar." ifadelerini kullandı.

VEDA GİBİ AÇIKLAMA Milli futbolcu ayrıca, "Ben de burada olursam her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım!" dedi. Aktürkoğlu'nun bu açıklamalar Galatasaray'dan ayrılacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.